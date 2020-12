Uber stopt eigen ontwikkeling zelfrijdende auto’s

Taxibedrijf Uber Technologies stopt met de eigen ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. In plaats daarvan worden die onderzoeksactiviteiten overgedaan aan het bedrijf Aurora Innovation dat ook werkt aan autonoom rijden en wordt 400 miljoen dollar geïnvesteerd door Uber in Aurora.

Uber-topman Dara Khosrowshahi wordt bestuurslid van Aurora dat nu wordt gewaardeerd op 10 miljard dollar. Uber krijgt een direct belang van 26 procent in Aurora en 1.200 werknemers vervoegen het 600-koppige team van Aurora. Als Aurora met zelfrijdende auto’s komt, worden die ingezet door Uber.

Uber begon in 2016 te werken aan zelfrijdende taxi’s en voorspelde dat het tegen 2019 75.000 zelfrijdende wagens op de weg zou hebben. De ontwikkeling liep echter minder vlot dan verwacht, met een forse deuk in het imago toen in 2018 een dodelijk ongeval gebeurde tijdens een testrit, en rechtszaken wegens vermeende diefstal van technologie uit andere bedrijven. De tak was zwaar verlieslatend. Uber gaat zich nu meer focussen op de kern: winst maken met het taxiplatform.