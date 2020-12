Portret Maradona komt wellicht op Argentijns bankbiljet

Het portret van de vorige maand overleden Diego Maradona komt wellicht op een Argentijns bankbiljet te staan. Er is daarvoor een voorstel ingediend in de senaat. Bedoeling is dat de beeltenis van Maradona het biljet van 1.000 peso gaat sieren. Dat is het grootste bankbiljet in Argentinië, het is ongeveer tien euro waard.