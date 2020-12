Het begon met drie luchtmatrassen, en nu is het 42 miljard dollar waard: Airbnb trekt naar de beurs

Steve Jobs startte Apple vanuit zijn garage, Mark Zuckerberg begon met Facebook op zijn studentenkamer, en Brian Chesky en Joe Gebbia staken met Airbnb van wal in de flat die ze deelden in San Francisco. Gewoon om de huur te kunnen betalen. In 2007 begon het allemaal met drie luchtmatrassen op de grond. Dertien jaar later brengen ze hun verhuurplatform naar de beurs.