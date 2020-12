In wetenschappen amper beter dan Kazachstan: nieuwe klap voor onderwijs zet machtsstrijd op scherp

Ons onderwijs krijgt de zoveelste klap. Een nieuw internationaal onderzoek toont hoe Vlaamse tienjarigen wegzakken voor wetenschappen en wiskunde. Munitie voor onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) om de greep van de politiek op het onderwijs te versterken. Het katholiek onderwijs is niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven.

PIRLS, PISA en nu TIMSS. Het lijstje letterwoorden dat een dalende onderwijskwaliteit aankondigt, zwelt almaar aan. Dinsdag was het dus aan TIMSS (voluit: Trends in International Mathematics and Science ...