Club Brugge doet tegen Lazio zichzelf de das om in eerste helft: oerdomme strafschopfout en rode kaart (terwijl wissel klaar stond)

Club Brugge heeft zichzelf stevig in de voet geschoten in de eerste helft van zijn cruciale laatste groepsmatch in de Champions League. Tot de 25e minuut hield de Belgische landskampioen gelijke tred met Lazio, maar bij een 1-1-stand beging Clinton Mata een oerdomme strafschopfout op Ciro Immobile.

Ciro Immobile zette zich goed door in het strafschopgebied, maar bevond zich bijna tegen de achterlijn toen Mata een onnodige tackle inzetten op de Italiaanse topschutter. Scheidsrechter Cüneyt Çakir wees zonder verpinken terecht naar de stip. Immobile zette de penalty feilloos om.

In de 39e minuut was het helemaal game over voor Club Brugge toen Eduard Sobol een zeer vermijdbare rode kaart pakte. De Oekraïner had in de eerste minuut al een eerste keer geel gekregen voor een trekfout op Manuel Lazzari en ontsnapte in de 34e minuut aan een rode kaart toen hij diezelfde Lazarri een stevige schop verkocht. Clement zag het gevaar en wou Simon Deli laten invallen. De Ivoriaan stond klaar langs de zijlijn toen Sobol opnieuw Lazarri aantrapte en met een tweede gele kaart naar binnen werd gestuurd.

