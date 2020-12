Horecabaas Eddy op zijn 69ste weer straatartiest: “We zijn onze spaarcenten aan het opsouperen. Ik moet iets doen”

Zoersel -

Eddy Van den Reeck (69), zaakvoerder van de door de coronacrisis sinds maart verplicht gesloten baandancing De Toverfluit in Halle-Zoersel, heeft een vergunning als straatartiest aangevraagd. In de kerstperiode wil hij net als toen hij een kind was met zijn accordeon en hoge hoed op de straat spelen als alternatieve inkomstenbron. “Ik moet iets doen, want we zijn onze spaarcenten aan het opsouperen. Dat is niet de bedoeling.”