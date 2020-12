PISA, PIRLS en TIMSS: geen hippe tienerafkortingen , wel grote internationale studies over het onderwijs. En ze tonen allemaal de achteruitgang van het onze aan. Maar hoe kunnen we het tij keren? Deze oplossingen stellen experts voor.

Vastleggen wat leerlingen moeten kennen, zoals de overheid doet met de eindtermen, is één zaak. Vraag is of leerkrachten wel op een goede manier lesgeven. Verschillende experts pleiten ervoor om die klaspraktijk ...