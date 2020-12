Charleroi vangt met Ilaimaharitra bot in beroep, Maertens (OH Leuven) twee speeldagen geschorst

Het beroep van Sporting Charleroi tegen de straf voor Marco Ilaimaharitra heeft niets uitgehaald. De Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag de vier speeldagen schorsing die de middenvelder in eerste aanleg kreeg, bevestigd. Ilaimaharitra moet ook een boete van 4.000 euro betalen.

Ilaimaharitra hield de zware sanctie over aan zijn rode kaart tegen Waasland-Beveren vorige week woensdag. Op slag van rust in de inhaalwedstrijd tegen de Waaslanders plantte Ilaimaharitra ter hoogte van de middenstip zijn studs op de kuit en hiel van Koita. Scheidsrechter D’hondt gaf eerst slechts een gele kaart, maar kwam op die beslissing terug na het ingrijpen van de VAR. De middenvelder van Charleroi werd alsnog rechtstreeks uitgesloten.

Het Bondsparket deed een schikkingsvoorstel van vier speeldagen schorsing (waarvan drie effectief), maar Charleroi ging daar niet op in. De Carolo’s hoopten op maximaal twee speeldagen schorsing, maar kregen nul op het rekest. Het Disciplinair Comité gaf zelfs een zwaardere straf. Charleroi tekende maandag beroep aan, maar dat haalde opnieuw niets uit. Ilaimaharitra legde tevergeefs uit dat hij gehinderd werd door ploegmaat Guillaume Gillet, waardoor de Fransman zijn actie moest stopzetten en ongelukkig doorgleed op de hiel van Koita. “Onze speler had nooit de intentie om iemand te kwetsen”, benadrukte algemeen directeur Pierre-Yves Hendrickx van Charleroi. “We betwisten de overtreding niet, maar gezien deze omstandigheden lijkt twee speeldagen schorsing het maximum.”

Het pleidooi van de Henegouwers haalde niets uit. “Uit alle elementen blijkt dat het Disciplinair Comité in eerste aanleg een rechtsgeldige beslissing genomen heeft”, luidde het oordeel. De middenvelder is geschorst voor de duels tegen STVV (12/12), Cercle Brugge (15/12), RSC Anderlecht (18/12) en Antwerp (27/12).

Maertens (OH Leuven) twee speeldagen geschorst

Het Disciplinair Comite van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een schorsing van twee speeldagen en een boete van 2.000 euro opgelegd aan OHL-middenvelder Mathieu Maertens.

De sanctie is het gevolg van de rode kaart die hij afgelopen weekend kreeg. Een kwartier voor het einde van de thuismatch tegen Cercle Brugge (2-1) voerde Maertens een stevige tackle uit op Kylian Hazard. Hij kwam te laat ingegleden, miste het leer en raakte de Cercle-speler boven de enkel. Scheidsrechter Nathan Verboomen gaf aanvankelijk een gele kaart, maar veranderde naar rood na tussenkomst van de VAR.

Foto: Vel

Het Bondsparket vorderde maandag drie wedstrijden effectieve schorsing, maar OHL tekende verweer aan en verscheen dinsdag voor het Disciplinair Comité. Met succes, want er werd één speeldag schorsing van de bondsvordering afgedaan. De schorsing gaat pas in vanaf donderdag, waardoor Maertens dinsdagavond in de inhaalmatch tegen Moeskroen aan de aftrap mocht verschijnen. Ook tegen de twee speeldagen schorsing kan OHL nog beroep aantekenen. Doe de club dat niet, dan is de middenvelder geschorst voor de competitiewedstrijden tegen Kortrijk (12/12) en Moeskroen (15/12).