Limburgse Sabca bouwt mee aan nieuwste zakenjet van Dassault

Lummen - Het Belgische luchtvaartbedrijf Sabca bouwt mee aan de nieuwste zakenjet Falcon 6X van Dassault. Dat is ook goed nieuws voor de vestiging van Sabca in Lummen.

De nieuwe Falcon 6X van de Franse vliegtuigbouwer Dassault is dinsdagavond officieel voorgesteld tijdens een video-uitzending vanuit Bordeaux-Mérignac. Het toestel is de opvolger van de Falcon 5X en kreeg een langere romp en nieuwe motoren mee. Het gaat om een business jet van de nieuwste generatie, biedt plaats aan 16 personen en heeft een reikwijdte van maximaal 10.000 kilometer. De eerste vlucht is voorzien in 2021 en de leveringen starten in 2022.

Voor dit ultramoderne vliegtuig bouwt Sabca één van de brandstoftanken in zijn fabriek in Brussel. De tank heeft een capaciteit van 4.500 liter brandstof en wordt voorzien van alle uitrusting zoals pompen, leidingen, meters en bedrading. De Franse vliegtuigbouwer kan de tank op deze manier volgens het principe van ‘plug & fly’ integreren.

Lummen

Naast deze complexe structuur maakt Sabca in onderaanneming ook essentiële onderdelen, zoals componenten voor de romp op de site in Casablanca en structuren uit composiet voor de staart in de fabriek in Lummen. Het project levert minstens 50 directe jobs op in de drie sites, waarvan 6 voltijdse banen in Lummen. In de fabriek in Lummen werken momenteel zo’n 70 mensen.

“Wij kijken ernaar uit om het toestel te ontdekken en feliciteren hen alvast met de onthulling,” zegt Thibauld Jongen, CEO van Sabca. “We zijn trots dat we voor dit toestel mogen samenwerken.”

Sabca leverde in het verleden ook al onderdelen voor de Falcon 5X van Dassault, de voorloper van de 6X. De fabriek in Lummen maakte voor dit toestel het horizontale deel van het staartvlak in composietmaterialen.

Blueberry

De Franse vliegtuigbouwer Dassault was tot begin 2020 nog eigenaar van Sabca, tot de Belgische overheid, via de investeringsmaatschappij FPIM en Sabena Aerospace, het belang van Dassault van 96,85 procent kocht. Sindsdien is Sabca weer in Belgische handen en opereert Sabca samen met Sabena Aerospace onder de paraplu van Blueberry, een uniek industrieel ecosysteem in de Belgische lucht- en ruimtevaartindustrie.