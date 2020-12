“Niemand kon beter in het hoofd van moordenaars kruipen”: iconische gerechtspsychiater Roger Deberdt (91) overleden

Ieper -

450 keer kroop Roger Deberdt (91) in het brein van moordenaars en criminelen van allerlei pluimage. Goed voor een carrière van een half decennium als gerechtspsychiater. Eind vorige week overleed hij in Ieper, op zijn 91ste. “Hij was niet de man van de grote wetenschappelijke proeven, maar wist als geen ander wat moordenaars dreef. En hij kon het vreselijk goed uitleggen.”