Borussia Dortmund groepswinnaar dankzij winning goal van Axel Witsel tegen zijn ex-ploeg

Borussia Dortmund ging moeizaam met 1-2 winnen tegen Zenit Sint-Petersburg. De Duitsers die de geblesseerde Erling Haaland misten, keken lange tijd aan tegen een achterstand in Rusland. Dankzij goals van Piszcek en Axel Witsel boog Dortmund de achterstand nog om. De geelhemden zijn zo groepswinnaar in de poule met Club Brugge, Lazio en Zenit.

Borussia Dortmund moest het doen zonder goaltjesdief Erling Braut Haaland die met een hamstringblessure kampt. Volgens coach Lucien Favre zal hij pas opnieuw in actie komen begin januari. Zonder Haaland was Dortmund niet de vlot scorende machine zoals we die tegen Club Brugge hebben gezien. Geen dominantie, geen vloeiende aanvallen.

Het was Zenit dat in eigen huis de score opende net na het openingskwartier via Sebastian Driussi. Pas in de 68ste minuut maakte Lukasz Piszcek de gelijkmaker. Rode Duivel Axel Witsel zette in het slotkwartier de 1-2 op het bord dankzij een precies schot met z’n linker. Daarmee deed hij zijn ex-club (Witsel kwam uit voor Zenit tussen 2012 en 2016) dood. Jongeling Youssoufa Moukoko mocht iets meer dan een halfuur invallen en werd zo de jongste speler ooit in de Champions League. Thorgan Hazard leek in het slot geblesseerd en werd nog naar de kant gehaald.