ONZE PUNTEN. Twee gebuisden nekken moedig Club Brugge in Rome

Club Brugge is er dinsdagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Blauw-zwart speelde in Rome 2-2 gelijk tegen Lazio. Op zich een knap resultaat, zeker omdat ze meer dan een helft met een man minder moesten afwerken. Twee spelers vielen echter door de mand en nekten blauw-zwart.