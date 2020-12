Apple lanceert eerste eigen koptelefoon en die mag iets kosten

Apple heeft dinsdag zijn nieuwe koptelefoon gelanceerd, en doopte die tot de AirPods Max. Het toestel werkt draadloos en belooft achtergrondlawaai te filteren. Maar zoals we van het Amerikaanse elektronicabedrijf gewoon zijn, mag het ook iets kosten.

Liefst 629 euro moeten klanten neertellen voor de over-ear-koptelefoon, de eerste koptelefoon die door Apple is ontworpen naast de oortjes die al van het merk bestonden. In ruil krijgen gebruikers wel “een zwevende hoofdband die het gewicht gelijkmatig verdeelt over het hoofd, zodat er minder druk is.” Het belooft ook muziek af te spelen alsof je in de bioscoop zit en filtert via de noise cancelling-functie achtergrondlawaai. Een nog ander snufje is dat het apparaat draagdetectie heeft, waardoor de muziek automatisch wordt gepauzeerd of verder speelt als de gebruiker de koptelefoon van of op het hoofd zet.

Fans hoeven de koptelefoon trouwens weinig te missen eens gekocht. De batterij gaat twintig uur mee en hoeft nadien maar vijf minuten opgeladen te worden om weer anderhalf uur muziek te kunnen spelen.

Vanaf vijftien december is de AirPods Max beschikbaar. Hij komt in vijf kleuren: grijs, zilver, groen, blauw en roze.