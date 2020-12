Lockdown weegt door, diëtisten trekken aan alarmbel: “Die kilo’s krijg je er echt niet makkelijk meer af”

De lockdown begint door te wegen, en dat mag u letterlijk nemen. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst een kwart van de bevolking bijgekomen is tijdens de lockdown. We bewegen minder, en vooral minder intens. We eten en snacken meer. Diëtisten trekken aan de alarmbel. “Mensen zien hun gewicht nu niet als prioriteit. Maar die kilo’s krijg je er echt niet makkelijk meer af.”

We zullen ons straks niet in dat nieuwjaarskleedje moeten hijsen. Onze bikini-body is ten vroegste voor volgend jaar. De fitnesscentra blijven dicht. Buiten is het stilaan toch wel erg koud om nog te ...