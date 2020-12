REACTIES. “We hebben opnieuw getoond waar Club Brugge voor staat”

Diepe ontgoocheling, maar ook trots bij de spelers van Club Brugge na de 2-2 bij Lazio Roma waardoor het nipt naast de kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League greep.

“Wat een ongelofelijke match”, pufte Simon Mignolet meteen na de wedstrijd in het Stadio Olimpico. “We begonnen niet goed aan de wedstrijd. We komen dan terug in de match, maar door opnieuw een domme fout komen we opnieuw op achterstand. Bij de rust was het in de kleedkamer vooral zorgen dat we na de rode kaart de kopjes omhoog hielden en niet afgingen. En in tweede instantie hoop je nog op een lange bal of corner die goed valt. Je weet maar nooit… en dat gebeurt dan ook één keer. We hebben er alles aan gedaan. Zelfs met tien man zijn we er heel dicht bij geweest. We hebben extra risico’s gepakt in de tweede helft, maar dat moet je doen. Ik denk zelfs dat mijn been los onderuit werd getrapt toen ik meeging op die laatste hoekschop. Het is heel jammer. Het geluk zat ons ook even niet mee.”

Mignolet was uiteraard erg ontgoocheld, maar toch overheerste de trots op de vechtlust van zijn team. “We hebben opnieuw getoond waar Club Brugge voor staat. We pakken zes op zes tegen Zenit en verloren niet tegen Lazio, zelfs met tien man. Tot de laatste seconde waren we dicht bij de kwalificatie en dachten we dat we hem konden pakken. We hebben deze campagne opnieuw een stap vooruit gezet en een ongelofelijke ervaring opgedaan waar we veel uit kunnen leren.”

Vanaken: “Heel zuur, maar we mogen trots zijn”

“De eerste helft lieten we hen teveel voetballen”, besefte Hans Vanaken. “En dan die ultieme kans tegen de lat, heel zuur. Maar we mogen trots zijn op onze campagne. Enkel Dortmund was te sterk voor ons. We zitten nog in Europa en gaan daar zo ver mogelijk proberen te geraken.”

Vormer: “Wij hadden geen geluk, zij wel”

“Als je het verloop van de wedstrijd ziet, dan is het zuur”, beaamde ook Ruud Vormer. “De tweede helft hebben we een fantastisch Club laten zien. We zijn er blijven voor strijden. Alleen hadden wij geen geluk, zij wel. Maar we moeten trots zijn. Op naar zondag!”

