“Club Brugge strandt op vijf centimeter van delirium, maar wordt genekt door falende verdedigers”

Wat was Club Brugge er dichtbij. Vijf centimeter. Verder af was onze landskampioen niet. Met tien na 40 minuten veegde een moedig blauw-zwart een achterstand weg. In de slotfase knalde De Ketelaere met een heerlijke trap tegen de lat. Vijf centimeter. Meer scheelde het niet. De verdedigende fouten werden duur betaald.