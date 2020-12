Raad van State wil dat regering verbod op erediensten herbekijkt: “Wat moet kunnen voor supermarkten, moet ook kunnen voor religie”

Dat er in ons land geen collectieve misvieringen of andere erediensten mogen plaatsvinden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is overdreven. Dat is kortweg wat de Raad van State in een nieuw arrest zegt. De regering krijgt tot zondag 13 december om erediensten binnen bepaalde grenzen opnieuw toe te laten. Mogelijk krijgen we in sommige kerken dus toch nog een mis op kerstavond. Het is de eerste keer dat de Raad van State een nationale coronamaatregel verwerpt.

De zaak in kort geding werd aangespannen door twee joodse synagogen uit het Antwerpse, maar het arrest geldt voor alle duidelijkheid voor álle religies in ons land. “Maar voor de joodse gemeenschap was de zaak des te prangender”, zegt meester Joos Roets, één van hun advocaten. “De joodse gemeenschap moet drie keer per dag bidden, en om geldig te zijn moeten ze daarbij met minstens tien zijn. Daarom wonen de meeste joodse mensen ook dicht bij een synagoge.”

Het ministerieel besluit van 28 oktober verbiedt grotendeels collectieve misvieringen en erediensten gedurende de hele tweede lockdown. Huwelijken mogen met maximaal vijf aanwezigen, en bij begrafenissen mogen tot vijftien personen aanwezig zijn. Een gezamenlijke misviering op zondag, dat is verboden.

In een arrest dat op dinsdag in kort geding werd uitgesproken, oordeelt de Raad van State dat dit te streng is. “België is ontstaan omdat Nederland de godsdienstvrijheid voor de katholieken niet kon waarborgen”, zegt Roets. “De godsdienstvrijheid zit dus in het DNA van de Belgische grondwet.” De Raad van State verwijst ook naar de donkere dagen die er zitten aan te komen, en de nood aan spiritualiteit die mensen in de komende periode kunnen voelen.

“De regering krijgt daarom tot zondag 13 december om de wet weer aan te passen”, zegt Roets. Het arrest zegt niet hoe die misvieringen dan wel georganiseerd moeten worden. Volgens het arrest is er sprake van “een disproportionele beperking van de vrijheid van eredienst” doordat er geen uitzonderingen mogelijk zijn.

“Je zou bij het toelaten van erediensten kunnen rekening houden met een maximaal aantal gelovigen pér vierkante meter”, zegt advocaat Roets. “Kortweg: wat moet kunnen voor supermarkten, moet ook kunnen voor religie”.

Bisschoppen solidair

Eerder gaven de Belgische bisschoppen aan solidair te willen zijn met de regering. “We begrijpen zeer goed dat het een zaak is van iedereen om de maatregelen zo strikt mogelijk na te leven. Die solidariteit is een christelijke waarde die we erg hoog inschatten”, zei Geert De Kerpel, woordvoerder van kardinaal Jozef De Kesel. Na de bekendmaking van de beslissing van de Raad van State wilde De Kerpel echter niet reageren. “We willen zelf eerst weten wat er precies in dat arrest staat”, klonk het.