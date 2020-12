Club wel reekshoofd in Europa League

Het is wellicht een schrale troost voor Club Brugge, maar dankzij de gelijkmaker van Hans Vanaken tegen Lazio is Club Brugge wel zeker reekshoofd in de zestiende finales van de Europa League.

Het aantal punten dat elke nummer drie uit de groepsfase van de Champions League gehaald heeft, wordt immers gebruikt om te bepalen wie reekshoofd wordt in de Europa League en wie niet. Met acht punten is Club Brugge nu al zeker één van de vier beste derdes op het kampioenenbal. Zo laat het Krasnodar, RB Salzburg, Olympiakos en Dinamo Kiev achter zich. De voorbije twee jaar was Club Brugge met respectievelijk drie en zes punten telkens bij de ‘zwakste’ derdes. Daardoor kwam het na Nieuwjaar in de Europa League met RB Salzburg en Manchester United telkens zware tegenstanders tegen, waardoor het meteen over and out was. Antwerp kan morgen ook reekshoofd worden als het niet verliest van Tottenham.

De vier beste derdes op dit moment:

1. Man United 9 punten

2. Club Brugge 8 punten

3. Ajax 7 punten (speelt woensdag nog)

4. Real Madrid 7 punten (speelt woensdag nog)

De vier slechtste derdes op dit moment:

5. Krasnodar 5 punten

6. RB Salzburg 4 punten (speelt woensdag nog)

7. Dinamo Kiev 4 punten

8. Olympiakos 3 punten (speelt woensdag nog)