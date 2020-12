Chuck Yeager, de allereerste piloot die door de geluidsmuur ging, is overleden: “Misselijk tijdens eerste vlucht en áltijd bang om te sterven”

Chuck Yeager (97) is overleden. Hij was de meest legendarische piloot van zijn generatie. De eerste die in 1947 op gevaar van eigen leven door de geluidsmuur ging. En eerder ook al een begenadigd gevechtspiloot tijdens de Tweede Wereldoorlog, vóór hij uit de lucht werd geschoten en te voet de Pyreneeën over moest. Een held, maar toch niet helemaal onverschrokken. “Ik was altijd bang om dood te gaan. Altijd.”