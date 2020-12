Philippe Clement vloekt op vierde ref, maar is vooral trots: “Club Brugge is als ploeg stappen aan het zetten”

Hij vloekte keihard op de lat. En op de vierde ref. Philippe Clement besefte dat zijn ploeg bijna geschiedenis schreef, maar vergat terecht niet dat de Champions League-campagne zelfs zonder een 1/8ste finale eentje om in te kaderen was. “Als je ziet wat we gepresteerd hebben tegen ploegen met een veel groter budget: dat is gewoon heel erg knap”, aldus Clement.

Welk gevoel blijft er over na de wedstrijd? Ontgoocheling, of applaus voor je spelers?

“Dit is erg dubbel. Ontgoocheling omdat je zo dicht bent bij een historische 1/8ste finale in de Champions League. En ook omdat we fouten gemaakt hebben die eigenlijk compleet overbodig waren gezien ons wedstrijdplan. Maar anderzijds ben ik vooral trots op mijn spelers, en dat gevoel overheerst heel hard. Trots op de manier waarop ze zijn blijven vechten en strijden met een groot hart, zelfs toen ze nog met tien waren. Uiteindelijk zijn we daarom geëindigd op enkele centimeters van een heroïsche prestatie.”

Het scheelde uiteindelijk niets, centimeters zoals je zelf zegt. Maar wat heeft Club dan nog nodig om de 1/8ste finale van de CL te halen?

“Ervaring op dit niveau, want dan ga je nog meer je momenten pakken. Maar uiteindelijk hebben we al een serieus proces doorgemaakt als je ziet van waar we al komen. De Ketelaere debuteerde nog maar een jaar geleden op het hoogste niveau, andere jonge spelers zoals Diatta en Kossounou zijn in deze campagne ook enorm gegroeid. Maar ik mag niet enkel over de youngsters spreken: ook de meer ervaren spelers zijn belangrijk geweest. Op het veld, maar ook als begeleiders van die jonge gasten.”

“Club Brugge is als ploeg stappen aan het zetten - Rome is ook niet op één dag gebouwd. Nu zijn we op twee centimeter van de geschiedenis gestrand. Dat blijkt uit ons totaal aantal punten, maar ook uit ons spel. Als mijn spelers deze mentaliteit blijven tonen, gaat Club Brugge enkel maar beter worden. Daar ben ik zeker van.”

Je was kwaad op de vierde ref na de rode kaart van Sobol. Deli stond al klaar in uitrusting om hem te wisselen voor zijn uitsluiting, maar dat gebeurde maar niet. Wat was er aan de hand?

(geënerveerd) “Blijkbaar was er een probleem met de vierde scheidsrechter om die wissel sneller te doen. Uiteindelijk was dat wel een cruciaal moment. Een speler vervangen voor de rust doe je niet graag. Maar voor Eddy (Sobol, nvdr.) was dat duidelijk het moment. Die wissel ging gewoon te traag.”

Lang moest eraf voor Deli na die uitsluiting. Waarom koos je hem? Hij was de meest dreigende bij Club Brugge.

“We moesten sowieso met vier achterin spelen: we zijn overgeschakeld op 4-4-1. De Ketelaere is fysiek sterker dan Noa. En hij kan beter een bal bijhouden. Achteraf gezien vind ik dat nog steeds de juiste keuze op dat moment. Jammer voor Lang, maar hij begreep die keuze ook meteen. Eigenlijk vind ik dit - na zo’n wedstrijd - een vreemde vraag.”



Club Brugge moet volgend jaar verder in de Europa League. Wat zijn de ambities daar?

“Deze opdoffer zal natuurlijk nog enkele dagen blijven hangen bij mijn spelers. Dat is niet meer dan logisch. Maar we moeten zeker niet neerkijken op de Europa League, daar zitten ook héél sterke ploegen in. Club Brugge, en ik op de eerste plaats, hebben veel ambitie in Europa. Als je ziet wat wij gepresteerd hebben tegen drie ploegen met een veel hoger budget dan het onze: dat is gewoon heel erg knap. Anderzijds mogen we ook niet vergeten wie we zijn.”