AA Gent-manager Michel Louwagie opnieuw verhoord in onderzoek-Propere Handen

AA Gent-manager Michel Louwagie is opnieuw verhoord in de zaak-Propere Handen, het onderzoek naar fraude en gesjoemel in het Belgisch voetbal. Hasseltse speurders ontboden Louwagie twee weken geleden als getuige, niet als verdachte. De Gent-manager moest hen wegwijs maken in een deelaspect van het onderzoek. Het federaal parket wilde geen commentaar kwijt over het nieuwe verhoor.

In oktober 2019 werd Michel Louwagie ook al ondervraagd in Hasselt. Het onderzoek Propere Handen spitst zich onder meer toe op verdachte betalingen bij transfers rond de makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat. De eerste is intussen spijtoptant geworden en werkt mee met het Belgisch gerecht, de andere heeft zijn werkzaamheden als makelaar hervat. Deze week bemiddelde hij voor trainer Hein Vanhaezebrouck in de Ghelamco Arena.