Ronaldo duwt Barcelona met Juventus dieper in de miserie, Man United uitgeschakeld na spektakelstuk tegen Leipzig

Juventus heeft op de laatste speeldag in Groep G de groepszege nog afgesnoept van FC Barcelona. Ronaldo scoorde twee keer vanop de stip in een 0-3-overwinning bij de zwalpende Catalanen. Voor Manchester United zit de Champions League erop nadat het met 3-2 verloor op bezoek bij RB Leipzig.

Het was nog lijdzaam toezien eind oktober, toen Juventus-Barcelona een gedrocht opleverde tussen twee teams op de dool. Maar de terugmatch leverde de revanche op voor Juventus, dat de 0-2 uit de heenmatch uitwiste met een 0-3 in Barcelona. Cristiano Ronaldo miste de match in Turijn na een coronabesmetting, maar blonk oog in oog met zijn oude rivaal/vriend Lionel Messi uit in Camp Nou. Ronaldo scoorde twee keer vanop de stip. Tussendoor maakte Weston McKennie een wereldgoal met een volley na een geweldige aanval. Barcelona was nergens en verliest zo alsnog de eerste plek aan de Italianen. Het wordt heet onder de voeten van trainer Koeman.

Dinamo Kiev verzekerde zich in de andere match van de derde plaats door thuis met 1-0 te winnen van Ferencvaros. Denys Popov scoorde na 60 minuten het enige doelpunt van de match.

Eindstand Groep G

1. Juventus 15ptn

2. FB Barcelona 15ptn

3. Dinamo Kiev 4ptn

4. Ferencvaros 1ptn

Man United laat kwalificatie schieten, match PSG stilgelegd na racisme-incident

Manchester United had genoeg aan een gelijkspel om zich te kwalificeren op bezoek bij Leipzig, maar verloor met 3-2 in Duitsland. Angeliño, Haidara en Justin Kluivert brachten de thuisploeg zelfs 3-0 voor, maar Man United maakte met doelpunten van Bruno Fernandes en Paul Pogba in de 80e en 82e minuut het slot van de partij nog ontzettend spannend. Leipzig hield echter stand en gaat samen met PSG naar de achtste finales van de Champions League, Manchester United moet naar de Europa League. Wrang voor de Engelsen, die met negen op negen aan de groepsfase waren begonnen.

Foto: EPA-EFE

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir werd halverwege de eerste helft definitief stilgelegd. De spelers van de Turkse kampioen liepen in Parijs van het veld, omdat langs de kant een racistische opmerking zou zijn gemaakt richting één van hun assistent-trainers. Basaksehir wilde niet verder spelen (lees meer). Het is nog afwachten of de partij woensdag zal worden verdergezet (lees meer).

Voorlopige stand Groep H

1. RB Leipzig 12ptn

2. PSG 9ptn*

3. Manchester United 9ptn

4. Basaksehir 3ptn*

* De partij tussen PSG en Basaksehir werd stilgelegd bij een 0-0-stand.

Doku en Stade Rennes verlaten Champions League zonder zege

Jeremy Doku stond in de basis bij Stade Rennes voor de overbodige laatste groepsmatch tegen FC Sevilla. De Fransen waren niet opgewassen tegen de winnaars van de Europa League. Youssef En-Nesyri scoorde twee keer voor de Spanjaarden, Georginio Rutter lukte de eerredder in de absolute slotfase. Rennes blijft ontgoocheld achter met één puntje.

Foto: REUTERS

In de andere partij van Groep E speelde Chelsea, dat al zeker was van de groepswinst, 1-1 gelijk tegen FK Krasnodar. Rémy Cabella bracht de Russen halfweg de eerste helft op voorsprong, maar vier minuten later trapte Jorginho de gelijkmaker vanop penalty binnen.

Eindstand Groep E

1. Chelsea 14ptn

2. Sevilla 13ptn

3. FK Krasnodar 5ptn

4. Stade Rennes 1ptn