Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf FireEye “gehackt door een overheid”: “Met onze tools kunnen ze nieuwe aanvallen over de hele wereld uitvoeren”

Het Silicon Valley-bedrijf FireEye zegt dat hackers - volgens hen Russische - ervandoor zijn met tools die gebruikt kunnen worden om nieuwe aanvallen over de hele wereld uit te voeren. Dat meldt de New York Times dinsdag.

Jarenlang is het cyberbeveiligingsbedrijf FireEye het eerste bedrijf dat opgebeld werd als overheidsinstanties en andere bedrijven van over de hele wereld gehackt werden, of dachten gehackt te zijn. Onder andere Sony en Equifax zijn goede klanten van het bedrijf. Maar nu ziet het ernaar uit dat hackers nu wraak nemen. Bewijsmateriaal zou wijzen op de Russische inlichtingendiensten, klinkt het.

FireEye onthulde dinsdag zelf het nieuws dat het aangevallen werd door een “overheid met aanvalscapaciteiten van het hoogste niveau”. Het bedrijf zei dat hackers “nieuwe technieken” gebruikt hebben om hun eigen toolkit te gebruiken, dat gebruikt kan worden op nieuwe aanvallen op te zetten over heel de wereld.

“Het was een verbluffende diefstal geweest, vergelijkbaar met bankovervallers die eerste alle kluizen leegmaken en vervolgens beslissen de documenten van de FBI te stelen”, klonkt het dinsdag. FireEye liet ook weten dat het meteen de FBI heeft ingeschakeld. Ook Microsoft zou bij het onderzoek betrokken zijn.

Weinig twijfel over verdachten

Het bedrijf dat 3,5 miljard dollar waard is en gedeeltelijk de kost verdient door daders te identificeren van ’s werelds brutaalste hacks weigerde te zeggen wie verantwoordelijk is. Maar volgens de New York Times zou de beschrijving van de hack en het feit dat de FBI de zaak heeft overgedragen aan Rusland-specialisten, weinig twijfel laten over wie de daders zijn.

De hack doet namelijk denken aan de Russische inlichtingendienst die een voordeel zou kunnen zien in zo’n aanval terwijl de aandacht gericht was op het beveiligen van de presidentsverkiezingen. En dus zouden zij zich kunnen focussen op iets anders, waar anderen net niet zo oplettend over waren.