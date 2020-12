Anderlecht haalt hoofdscout van Slovaakse DAC

Anderlecht heeft zijn scoutingcel versterkt. De Belg Laurenz Van Looveren was hoofdscout bij DAC 1904 – de nummer twee in Slovakije en het team van coach Bernd Storck – maar nu vervoegt hij RSCA.

Foto: vrt

Data-analist Van Looveren is bezeten van voetbal. In België haalde hij in 2019 de media met een studie over de marktwaarde van talentvolle voetballers die te vroeg naar Engeland trokken, zoals Charlie Musonda Jr. Hij werkte ook voor het makelaarsbureau van Stijn Francis, maar de jongste jaren was hij aan de slag voor DAC. Dat heeft met Jan Van Daele trouwens ook een Belgische sportief directeur.

Bij paars-wit neemt Van Looveren de plaats in van scout Arthur Despieghelaere, die in het bedrijfsleven stapt en ook een dataprofiel had.