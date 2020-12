Volgend seizoen wellicht geen drie dalers in 1A

Komende maandag stemt de Pro League over een verlenging met één seizoen van 18 clubs in 1A. Initieel was het de bedoeling dat na het seizoen 2021-22 zou worden teruggekeerd naar 16 clubs, wat betekent dat er volgend seizoen drie rechtstreekse dalers zouden zijn. Ondertussen is er quasi unanimiteit om dat nog met één seizoen uit te stellen, tot 2023 dus. De reden voor het uitstel is de coronacrisis. Nog eens twee extra dalers uit 1A zou een financiële ramp voor die clubs betekenen.

Het enige wat de verlenging van 18 clubs in 1A kan tegenhouden, is de discussie over de integratie van beloftenteams in 1B en de amateurreeksen. Er wordt rekening mee gehouden dat de grote clubs, die hun beloftenteams in 1B willen onderbrengen, de verlenging willen koppelen aan de integratie van die beloftenteams. De clubs uit 1B zijn daar echter tegen en de K11, de kleinere clubs uit 1A, vrezen zo ook een zwaar concurrentieel nadeel bij het rekruteren en behouden van de jeugd. De K11 vergaderen daar vandaag nog een keer over. Als de grote clubs voor jongeren een competitie in 1B of de hoogste amateurreeksen kunnen aanbieden, hebben ze een sterker wapen in handen bij het aantrekken van de toptalenten. Ondertussen probeerde Pierre François, CEO van de Pro League, de amateurploegen over de streep te trekken door hen een versoepeling van de licentievoorwaarden voor 1B voor te spiegelen.

In de marge van de raad van bestuur kwam Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, zijn plan uit de doeken doen om de licenties voortaan door de bond en niet langer door de Pro League te laten uitreiken. Daar is weerstand tegen omdat er wordt gevreesd voor de onafhankelijkheid aangezien bondsvoorzitter Mehdi Bayat ook de sterke man is bij Charleroi.