CEO Vincent Mannaert is trots op spelers van Club Brugge: “Waren over twee matchen beter dan Lazio”

Geen 1/8ste finale, ook geen 12 miljoen euro bonus voor Club Brugge. CEO Vincent Mannaert was diep ontgoocheld - dichter komt Club niet vaak meer - maar tegelijk apetrots op zijn ploeg.

“We hebben een geweldige spirit getoond tijdens de tweede helft. De jongens speelden met een leeuwenhart én de nodige kwaliteit, terwijl we eigenlijk al gewond waren. Ze lieten al hun remmingen in de kleedkamer en gingen er voluit voor.”

Mannaert zag een belangrijke evolutie bij Club: het geloof dat ze het de groten der aarde moeilijk kunnen maken. En dat zelfs nog een beetje meer dan vorig seizoen. “De volgende stap is de foutjes die er uit moeten. Over de twee matchen waren we de betere dan Lazio, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je doorgaat. Onze vooraf uitgesproken ambitie om te overwinteren in de Champions League was dan ook gerechtvaardigd. De spelers hebben in de tweede helft getoond dat ze met die druk kunnen omgaan. En dat is een nieuwe stap voor ons.”

Mannaert hoopt dat Club de Romeinse lijn nu volledig doortrekt, want blauw-zwart toonde al te veel dipjes dit seizoen. “We moeten de prestaties van de Champions League tegen Zenit en Lazio meenemen in de competitie en ook in Europa na nieuwjaar”, besluit hij.