Trump-kamp lijdt voor het Hooggerechtshof nieuwe nederlaag in kiesstrijd

Het kamp van uittredend Amerikaans president Donald Trump heeft opnieuw een nederlaag geleden in de juridische strijd tegen de verloren presidentsverkiezingen, en ditmaal voor het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De gerechtelijke instantie in Washington wees dinsdagavond een verzoek van Republikeinen af om miljoenen stemmen in de staat Pennsylvania niet te laten meetellen. In het korte vonnis gaf de rechtbank geen verdere commentaar.

De aanvraag was ingediend door congreslid Mike Kelly en andere Republikeinen uit Pennsylvania. Kelly voerde aan dat het merendeel van de ruim 2,6 miljoen briefstemmen in de staat illegaal waren en wilde deze stemmen ongeldig laten verklaren.

De Democraat Joe Biden werd een maand geleden al door alle noemenswaardige Amerikaanse nieuwsmedia uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen, maar zittend president Donald Trump weigert zijn nederlaag te aanvaarden. Hij beweert dat er tijdens de verkiezingen op 3 november honderdduizenden illegale stemmen zijn uitgebracht, maar bewijzen voor die claim heeft hij nooit voorgelegd. De advocaten van Trump hebben in zes deelstaten alles samen tientallen rechtszaken aangespannen in de hoop het tij te keren, maar tot hiertoe zonder succes.