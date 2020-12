Ook Italiaanse pers beseft dat Lazio door het oog van de naald kroop tegen Club Brugge: “Met de ogen wijd open van angst”

De Italiaanse pers benadrukt vooral de historische kwalificatie van Lazio dat door het 2-2-gelijkspel tegen Club Brugge voor het eerst in twintig jaar de groepsfase van de Champions League overleeft, maar in de Laars beseffen ze ook dat de Romeinen geluk hebben gehad dat de pegel van De Ketelaere in blessuretijd op de binnenkant van de lat strandde.

De toonaangevende La Gazetta dello Sport zag een “sensationele wedstrijd tussen Lazio en Club Brugge”. “Het heeft Lazio heel veel moeite en pijn gekost om de kwalificatie af te dwingen in het Olympico. De Belgen wachtten dapper het juiste moment af om opnieuw in de wedstrijd te komen. De 2-2 van Vanaken veranderde het momentum van de match. De sensationele knal van De Ketelaere op de lat zorgde ervoor dat Lazio met de ogen wijd open van angst de gedroomde kwalificatie kon vieren.” De roze sportkrant roemde verder ook Ruud Vormer als “vero capitano”, een echte aanvoerder.

“Een historische, pijnlijke, dromerige, schreeuwende nacht”, vat Corriere Dello Sport het samen. “De laatste minuten speelde Lazio met ingehouden adem en bijna had Club Brugge een sensationele comeback gerealiseerd maar het krachtige schot van de linker van De Ketelaere strandde op de binnenkant van de lat. Het zou een vreselijke grap geweest zijn. Maar Lazio heeft zijn historische kwalificatie toch beet. De Biancoceleste wachtten al twintig jaar op dit moment: de knock-outfase van de Champions League is een feit.”

Lazio-coach Simone Inzaghi haalde voor de camera’s van Sky Sports Italia opgelucht adem. “Het kan zelfs in een 11 tegen 10 gebeuren om in moeilijkheden te raken, we zitten in de Champions League. We hebben afgezien. We zullen het laatste kwartier moeten analyseren, maar voor 60 -70 minuten zag ik een geweldig Lazio. Misschien hadden we minder moeten lijden, maar niets doet afbreuk aan het feit dat de jongens een geweldige prestatie hebben geleverd. Morgen zullen we beseffen wat we hebben gedaan. We behoren helemaal terecht tot de top 16 van Europa. We hebben geen enkele keer verloren in de groepsfase. We hebben het verdiend op het veld, al was het enorm moeilijk. Vanavond speelden we een geweldige wedstrijd. We zijn er niet in geslaagd om het helemaal af te maken, maar uiteindelijk is het ons toch gelukt.”

“Lazio liet verschillende kansen liggen om de match vroegtijdig dood te maken”, vond La Republica. Het schot op de lat van De Ketelaere was de laatste emotie van een wedstrijd die Lazio in zijn greep had en die het nog had kunnen laten glippen, alleen maar uit angst om hem te winnen. In de stromende regen in het Olimpico waren het uiteindelijk de voetbalgoden die het team van Simone Inzaghi met al hun kracht naar een historisch doel duwden.”

Ook het Franse L’Equipe had de match van Club Brugge met interesse gevolgd. “De Belgen zullen zichzelf voor het hoofd slagen. Zelfs met tien man streden ze dapper verder en grepen ze nog bijna de overwinning. Ook met een numerieke minderheid bleef Club Brugge voor de aanval kiezen en misten ze op een haar de kwalificatie. Met een dergelijke overgave mogen ze nog steeds geloven in een mooi parcours in de Europa League.”