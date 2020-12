Biden bevestigt keuze voor eerste Afro-Amerikaanse minister van Defensie

Aankomend Amerikaans president Joe Biden kiest voor oud-generaal Lloyd Austin om zijn toekomstige ministerie van Defensie te leiden. Dat bevestigde hij dinsdagavond zelf, na eerdere lekken in de media. Als zijn aanstelling wordt bevestigd door de Senaat, wordt Austin de eerste Afro-Amerikaanse baas van het Pentagon.

De 67-jarige Austin, afkomstig uit de staat Alabama, was de eerste zwarte generaal in het centrale commando (CENTCOM) van het Amerikaanse leger. Onder Barack Obama was hij tevens de hoogste militair tijdens de operaties in Irak. Hij ging in 2016 met pensioen en vervulde daarna enkele functies in het bedrijfsleven.

Zijn aanstelling moet nog wel bevestigd worden door de Senaat. Bovendien moet het Congres afzien van een wet die stelt dat militaire officieren minstens zeven jaar met pensioen moeten zijn geweest voordat ze als minister van Defensie kunnen dienen. Enkele leden van het Congres hebben zich al weigerachtig getoond tegenover deze vrijstelling omdat het zou gaan om de tweede minister van Defensie in vier jaar tijd die deze vrijstelling nodig heeft. De eerste minister van Defensie onder Donald Trump, James Mattis, had die immers ook nodig.

Andere posten

Biden verklaarde maandag dat hij nog voor kerst komt met de invulling van een aantal belangrijke kabinetsposten. Hij wil deze week nog de naam van de minister van Justitie bekendmaken en later deze maand ook de invulling van de posten van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Handel.