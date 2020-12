Regering-Trump stelt nieuw coronasteunpakket van 916 miljard dollar voor

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag een nieuw voorstel gedaan voor een coronasteunpakket van 916 miljard dollar om de economie nieuw leven in te blazen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin aangekondigd.

Het bedrag is iets hoger dan een ander recent voorstel van een groepje van Republikeinse en Democratische congresleden, die kleine ondernemers tegemoet wilden treden met 908 miljard dollar aan financiële noodhulp.

Mnuchin verklaarde in een tweet dat hij met Republikeinse congresleiders en met Trump over het plan had gesproken en dat hij dinsdagnamiddag plaatselijke tijd ook al sprak met de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. “Dit voorstel omvat geld voor nationale en lokale overheden en een stevige aansprakelijkheidsbescherming voor bedrijven, scholen en universiteiten”, aldus Mnuchin in zijn verklaring. “Ik kijk ernaar uit om een akkoord tussen beide partijen te bereiken zodat we deze cruciale economische steun kunnen bezorgen aan Amerikaanse arbeiders, families en bedrijven.”

Over de extra steun wordt al maanden gebakkeleid omdat Republikeinen en Democraten het onder andere niet eens kunnen worden over de omvang van de noodsteun.