Texas springt Donald Trump bij met ongeziene actie: staat klaagt vier andere staten aan om verkiezingsoverwinning van Joe Biden “onwettig” te laten verklaren

De strijd van Donald Trump om alsnog president van de Verenigde Staten te blijven leek na tal van juridische nederlagen stilaan uitgedoofd, maar wordt nu nieuw leven ingeblazen door de Amerikaanse staat Texas. De staat, al decennia een Republikeins bastion, heeft rechtszaken aangespannen tegen Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin in de hoop de overwinningen van Joe Biden er onwettig te laten verklaren.

Het was Ken Paxton, de Republikeinse procureur-generaal van Texas, die dinsdag de rechtszaken aanspande bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Volgens hem maakten de vier staten “onwettige” wijzigingen in hun verkiezingsprocedures waardoor de verkiezingsoverwinningen van Joe Biden nietig verklaard moeten worden. De aanklacht stelt dat “de staten er niet in geslaagd zijn het systeem van de poststemmen te beschermen tegen verkiezingsfraude”.

Dat één staat andere staten voor de rechter sleept, is erg uitzonderlijk, maar wel toegelaten. Hoewel het Amerikaanse Hooggerechtshof een conservatieve meerderheid heeft (6 tegen 3), lijkt ook deze juridische actie echter maar een minieme kans op slagen te hebben.

Niet alleen wees het Hooggerechtshof gelijkaardige claims eerder al af, ook de verkiezingsambtenaren uit de vier staten - zowel Democraten als Republikeinen - hebben al verklaard dat ze geen enkel bewijs hebben gevonden van fraude en zowel lokale als nationale officials hebben eerder al verklaard dat de verkiezingen van 3 november “de veiligste uit de Amerikaanse geschiedenis” waren.

“Geen legitieme basis”

Joe Biden haalde bij die verkiezingen 306 kiesmannen binnen, 36 meer dan de 270 die nodig zijn om verkozen te worden tot president. Texas vraagt nu echter aan het Hooggerechtshof om het aantal kiesmannen uit Georgia, Michigan, Pennsylvania en Wisconsin (62 in totaal) nietig te verklaren, waardoor Biden er plots maar 244 meer zou hebben. Dat zijn er nog altijd meer dan Trump, die op 232 kiesmannen bleef steken. Texas vraagt daarnaast ook nog om de deadline om de kiesmannen officieel te bevestigen, die nu op 14 december ligt, uit te stellen.

Paul Smith, juridisch expert van de universiteit van Georgetown, heeft echter al gezegd dat Texas “geen legitieme basis” heeft voor de rechtszaken. “Texas heeft geen enkele grond om te klagen over hoe andere staten hun stemmen tellen en hoe ze hun kiesmannen bevestigen”, aldus Smith.

Het Hooggerechtshof is tot slot ook niet verplicht om de zaak te behandelen en heeft in eerdere uitspraken al gezegd dat de mogelijkheid voor staten om andere staten aan te klagen “zeer spaarzaam moet worden ingeroepen”.