Binnenkort asbestophaling aan huis in 80 procent van de Vlaamse gemeenten

Binnenkort is de ophaling van asbestcement mogelijk in 80 procent van de Vlaamse steden en gemeenten. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag bekendgemaakt. “Bij mijn aantreden was dat slechts in 50 procent van de steden en gemeenten”, zegt de minister.

Hoewel het gebruik van asbest in 2001 verboden werd, blijft het een belangrijk probleem in Vlaanderen. Het komt nog te veel voor in onze gebouwen en op onze daken. Volgens afvalstoffenmaatschappij Ovam zouden Vlaamse gebouwen en infrastructuur nog zo’n 2,3 miljoen ton asbesthoudende toepassingen bevatten. Elk jaar overlijden minstens 700 landgenoten aan de gevolgen van blootstelling aan asbest.

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2040 “asbestveilig” te zijn. “Dat betekent dat asbest in risicovolle toepassingen of in slechte staat wordt verwijderd”, zegt Demir. “Dat is een grote uitdaging, daarom willen we een versnelling hoger schakelen. We investeren de komende twee jaar een recordbedrag van 124 miljoen euro hierin”.

Woensdag maakt minister Demir bekend dat ze 6,5 miljoen euro investeert om in vijf bijkomende regio’s - samen goed voor 79 steden en gemeenten - asbestophaling aan huis mogelijk te maken door de verschillende afvalintercommunales doorheen Vlaanderen. “We willen de drempel voor mensen thuis om asbest te verwijderen verlagen door te investeren in asbestverwijdering en -ophaling aan huis. Waar we dat bij mijn aantreden slechts aan 50 procent van de Vlamingen konden aanbieden, zal dat binnenkort al in bijna 80 procent van de gemeenten gebeuren dankzij deze nieuwe projecten”, zegt Demir.