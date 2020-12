Corona maakt opmars op het werk

We weten dan toch waar we tegenwoordig besmet geraken. In vier op de vijf gevallen gebeurt dat in familiale kring. Maar ook in de bedrijven stijgt het aantal besmettingen nu week na week. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws woensdag.

Sinds oktober wordt er wel degelijk aan clusteronderzoek en bronopsporing gedaan, zo luidt het. Zo rapporteren de regio’s wekelijks clusters die geregistreerd zijn binnen gezinnen, rusthuizen, scholen, bedrijven en “in de gemeenschap”, goed voor ongeveer een derde van alle besmettingen in ons land. Van alle andere kennen we de bron niet. De laatste actuele data dateren van de periode tussen 23 november en 29 november. Vlaanderen telde toen 8.780 besmettingen. Van een kleine 40 procent of welgeteld 3.484 besmettingen kennen we nu dus ook de bron.

Wat altijd voor waar werd aangenomen, blijkt ook waar: we steken elkaar het meest aan binnen gezins- en familieverband. Maar, opvallender: ook het aantal positieve gevallen in bedrijven stijgt. Het gaat “maar” om 5,5 procent van het totale aantal besmettingen, maar er wordt met veel minder woorden over gerept dan het risico in scholen. In Vlaanderen ging het in die laatste week van november om 192 besmettingen. Een week eerder waren dat 79 besmettingen of meer dan de helft minder. De cijfers stijgen wekelijks in bijna alle provincies. Oost-Vlaanderen staat “op kop” met 87 besmettingen op de werkvloer.

Viroloog Marc Van Ranst kent de cijfers, maar wil zeker geen heksenjacht ontketenen. “Ik heb hier akte van genomen, ja, maar we mogen niet zeggen dat het de bedrijven zijn waar het nu fout loopt. Het valt wel mee hoor, als je de cijfers vergelijkt met het totale aantal besmettingen.”