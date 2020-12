Heel de wereld spreekt schande van racismegeval in Parijs: “De spelers hebben STOP gezegd”

De gebeurtenissen van gisteravond in Parijs blijven nazinderen. De CL-wedstrijden tussen PSG en Basaksehir werd al na veertien minuten stilgelegd nadat de spelers van de Turkse landskampioen van het veld stapten. De reden? De Roemeense vierde scheidsrechter Sebastian Coltescuhad hun T2 ‘neger’ genoemd nadat die door ref Hategan naar de tribune werd gestuurd na fel protest op een scheidsrechterlijke beslissing. Gevolg: Basaksehir-invaller Demba Ba riep zijn ploegmaats op het veld te verlaten. Wat ze deden, inclusief die van PSG. De wedstrijd wordt vandaag hervat met een nieuw arbitraal trio.

LEES OOK.Champions League-match PSG - Basaksehir wordt woensdag verdergezet na racistisch incident met vierde ref

‘Le Parisien’ is duidelijk.

‘De spelers hebben STOP gezegd’ heeft de Parijse kwaliteitskrant Le Parisien aandacht voor het incident. De krant voert Frans mininster van Sport Maracineanu op die spreekt van een historisch moment en dat ze hoopt dat er eindelijk iets gaat veranderen. “Maar het meest verbazingwekkende is dat beide clubs van het terrein zijn gestapt”, laat ze optekenen.

‘Le Ras-Le-Bol’. Kortom, ze zijn het spuugzat. Zo klinkt het ferm in L’Equipe. De sportkrant voert Olivier Dacourt op. Deze Franse ex-international heeft geprobeerd het racisme in het voetbal in beeld te brengen door middel van een documentaire. “Wat we in Parijs hebben gezien, is een heel moedige geste van de spelers in de strijd tegen racisme op de voetbalvelden”, aldus de ex-voetballer. De krant pakt ook uit met een portret van Demba Ba, de speler die aanzette het veld te verlaten en al een carrière lang strijdt tegen racisme op de velden, temeer daar hij vaak het slachtoffer was van racistische bejegeningen.

In het editoriaal van de krant looft journalist Lionel Dangoumau de actie van de spelers. “Ze zullen voor altijd de eersten zijn. Door het terrein te verlaten hebben de spelers van Basaksehir en PSG een statement gemaakt van een nooit eerder geziene dimensie en een ongelooflijk belang.”

Niet enkel in Frankrijk wordt met ontzetting gereageerd. De Spaanse Sportkrant AS laat Barcelona-Juventus even links liggen en spendeert een volledige frontpagina aan het voorval. ‘Stop het racisme’ bloklettert de krant in niet mis te verstande bewoordingen.

Ook in Groot-Brittannië ging het voorval niet onopgemerkt voorbij. Mirror Sport wijdde twee artikels op haar frontpagina aan racisme op de voetbalvelden. Eentje over wat in Parijs gebeurde, een tweede artikel met een reactie van Millwall nadat supporters van het team hun eigen spelers hadden uitgejouwd toen die voor hun wedstrijd knielden om de ‘Black Lives Matter’-beweging te ondersteunen.