Vlaams Belang biedt Senaat voor 1 euro aan op 2dehands.be: “Verkoop wegens niet meer in gebruik”

Vlaams Belang biedt de Senaat voor één euro te koop aan op 2dehands.be. De Senaat is volgens de partij overbodig, maar geen enkele andere partij durft of wil ze afschaffen, zegt fractieleider Guy D’haeseleer. “En de paars-groene regering zal het zeker niet doen.”

Dat de prijs zo laag is, is volgens de advertentie te wijten aan het feit dat de koper zelf verantwoordelijk is “voor het verwijderen van aanwezige politici en voorzitter die zich als belangrijker voordoen dan de taken inhouden, terwijl de instelling al lang niet meer echt in gebruik is”.

D’haeseleer wijst erop dat de zestig senatoren gemiddeld één wettekst per jaar produceren die uiteindelijk kracht van wet krijgt, terwijl de instelling jaarlijks meer dan 40 miljoen euro kost. “Onbegrijpelijk en vooral onaanvaardbaar”, vindt hij.

Voor het Vlaams Belang is de Senaat een volslagen zinloze instelling, die niet snel genoeg tot het verleden kan behoren. “Helaas heeft naast het Vlaams Belang niemand de moed om ook daadwerkelijk met dit vehikel komaf te maken. Dan zouden deze partijen immers geen gebruik meer kunnen maken van een opvangnet voor hun door de kiezer gebuisde politici”, betreurt Guy D’haeseleer.

Het te koop aangeboden halfrond is geïntegreerd in het gebouw van de voormalige Soevereine Raad van Brabant en de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. Doorheen de jaren hebben tal van musea kunstwerken in de Senaat aangeleverd. Het pantheon met talrijke portretten en borstbeelden, evenals een reliëf van de beeldhouwer Gilles-Lambert Godecharle in het fronton aan de Wetstraat maken het geheel een buitenkansje voor verzamelaars, luidt het.