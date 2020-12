Voor tweede nacht op rij explosie aan Poolse supermarkt in Nederland

Bij een explosie in een winkelcentrum in het Nederlandse Beverwijk (Noord-Holland) is woensdagochtend kort na 5 uur de achtergevel van een Poolse supermarkt fors beschadigd. Er zijn geen slachtoffers of gewonden, zo meldt de politie. Dinsdagochtend waren er ook al explosies aan twee andere Poolse winkels in Nederland. Alle drie heten ze ‘Biedronka’. Volgens een politiewoordvoerder is een verband tussen de drie ontploffingen “zeer aannemelijk”.

Dinsdagochtend waren explosies bij Poolse supermarkten die ook Biedronka heten, in Aalsmeer (ook Noord-Holland) en Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant). Door de explosie in Aalsmeer moesten tien mensen hun woning verlaten. Een kat kwam om het leven, maar verder waren er geen gewonden. In Heeswijk-Dinther werden twintig bewoners tijdelijk geëvacueerd.

Of de winkel in Beverwijk van een van de eigenaren is van de twee andere winkels, is nog onduidelijk.

Biedronka, Pools voor lieveheersbeestje, is de grootste supermarktketen in Polen zelf, maar de twee dinsdag getroffen winkels zouden alvast niets te maken hebben met de keten.