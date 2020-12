Getest in “undercover” YouTube-video: zal een prostituee je haar knippen?

Cain Ransbottyn, een bekende Antwerpenaar die in het verleden al met meerdere stunts de pers haalde, heeft opnieuw toegeslagen. In een “undercover” YouTube-video test hij de stelling die een tijdje geleden de ronde deed: “Kapsalons gesloten, maar naar de hoeren gaan mag wel”. Ransbottyn nodigde een escorte uit bij hem thuis en vroeg haar vervolgens om zijn haar te knippen, wat de vrouw ook deed. “Zeker niet slecht gedaan”, aldus Ransbottyn na afloop. “Maar in wat voor een apenland leven we als we een prostituee moeten boeken om ons haar te laten knippen?” Voor alle duidelijkheid: ook sekswerk is - hoewel het niet expliciet vernoemd wordt in het ministeriële besluit rond niet-medische beroepen - momenteel verboden.