Deze clubs gaan al verder in de Champions League, bekijk ook de reekshoofden in de Europa League

Nog twee avonden en we weten welke teams Europees overwinteren. Wie gaat er al zeker door in de Champions League, welke teams gaan naar de Europa League en ook, wie zijn er de reekshoofden. Een overzicht.

CHAMPIONS LEAGUE

In groep A is Bayern Munchen al zeker van een plaats in de achtste finales en moeten Salzburg en Atletico Madrid onderling uitmaken wie er straks meegaat in de Champions League. Spanning troef ook in groep B. Alle vier de teams - Mönchengladbach, Real Madrid, Inter Milaan en Shaktar Donetsk - komen nog in aanmerking waarbij de Duitsers over de beste papieren beschikken maar bij verlies op het veld van Real en winst van Inter tegen Shaktar alsnog naar de Europa League moet. In groep C zijn Manchester City en Porto al zeker van een plaats in de volgende ronde. Olympiakos en Marseille moeten nog uitmaken wie verdergaat naar de Europa League. In groep D gaat Liverpool al zeker verder. Ajax mag thuis tegen Atalanta proberen de kwalificatie veilig te stellen maar moet winnen. In elk ander geval moet Ajax naar de Europa League.

In de overige vier groepen zijn de zes wedstrijden gespeeld. Chelsea en Sevilla (groep E), Dortmund en Lazio (groep F), Juventus en Barcelona (groep G) en Leipzig en PSG (groep F) mogen overwinteren in de Champions League. Zelfs al verliest PSG vanavond van het Turkse Basaksehir, dan nog gaat het verder.

Club is reekshoofd Europa League

Het aantal punten dat elke nummer drie uit de groepsfase van de Champions League gehaald heeft, wordt gebruikt om te bepalen wie reekshoofd wordt in de Europa League en wie niet. Met acht punten is Club Brugge nu al zeker één van de vier beste derdes op het kampioenenbal. Zo laat het Krasnodar, RB Salzburg, Olympiakos en Dinamo Kiev achter zich. De voorbije twee jaar was Club Brugge met respectievelijk drie en zes punten telkens bij de ‘zwakste’ derdes. Daardoor kwam het na Nieuwjaar in de Europa League met RB Salzburg en Manchester United telkens zware tegenstanders tegen, waardoor het meteen over and out was.

De vier beste derdes op dit moment:

1. Manchester United 9 punten

2. Club Brugge 8 punten

3. Ajax 7 punten (speelt vanavond nog)

4. Real Madrid 7 punten (speelt vanavond nog)

De vier slechtste derdes op dit moment:

5. Krasnodar 5 punten

6. RB Salzburg 4 punten (speelt vanavond nog)

7. Dinamo Kiev 4 punten

8. Olympiakos 3 punten (speelt vanavond nog)

De acht teams uit de Champions League worden aangevuld met de 24 clubs clubs die zich plaatsen via de groepsfase van de Europa League. Hebben hierover al zekerheid: AS Roma (groep A), Arsenal (groep B), Slavia Praag en Leverkusen (groep C), Glasgow Rangers en Benfica (groep D), Granada en PSV (groep E), Leicester en Braga (groep G), Lille en Milan (groep H), Villareal (groep I), Antwerp en Tottenham (groep J), Dinamo Zagreb (groep K), Hoffenheim en Rode Ster (groep J).

De twaalf groepswinnaars zijn ook reekshoofd zodat we een groep van zestien reekshoofden krijgen. Als Antwerp vanavond niet verliest op het veld van Tottenham, is het groepswinnaar én dus reekshoofd. Roma, Arsenal, Villareal, Dinamo Zagreb en Hoffenheim zijn al zeker groepswinnaar en dus reekshoofd.