Amerikaan laat logo van Albert Heijn op gezicht tatoeëren

Een Amerikaanse man heeft een opmerkelijke tattoo laten zetten: op zijn gezicht prijkt voortaan het logo van de Nederlandse supermarktketen Albert Heijn. “Ik hoop dat iemand van het management dit ziet.”

Carl Adams heeft van eind vorig jaar tot afgelopen zomer in Amsterdam gewoond en gewerkt. Momenteel woont hij opnieuw in New York, al kan hij niet wachten om terug te keren naar Nederland. “Zodra Amerikanen Nederland weer in mogen, kom ik op de eerste vlucht terug. Dan ga ik elke dag naar de Albert Heijn om de tatoeage te laten zien, haha”, zo schrijft hij op het online platform Reddit bij foto’s van zijn nieuwe tattoo.

De tattoo werd gratis gezet, door een bevriende tatoeëerder. “Toen ik nadacht over welke tattoo ik wilde, moest ik aan Albert Heijn denken. Die supermarkt ziet er veel mooier uit dan die in Amerika.”

Mogelijk had de Amerikaan wel nog een andere, bizarre drijfveer: “Ik heb gehoord dat je zo voor de rest van je leven gratis suikerwafels kan krijgen?”