Federaal onderzoek naar dood zwarte man in Ohio door politiekogels

De Amerikaanse federale autoriteiten starten een onderzoek naar de dood van een zwarte man door politiekogels, zo meldt het ministerie van Justitie. De man, de 23-jarige Casey Goodson, werd vorige vrijdag in Columbus (Ohio) doodgeschoten door een politieagent terwijl enkele verdachten gefouilleerd werden, maar Goodson was blijkbaar niet een van die verdachten.

Het kantoor van de Amerikaanse federale aanklager in Columbus gaat samen met lokale autoriteiten de feiten en de omstandigheden van de schietpartij onderzoeken. Als in dat onderzoek bewezen wordt dat federale burgerrechten geschonden werden, zal de federale aanklager gepaste actie ondernemen, aldus het statement van het ministerie.

Advocaten van Goodsons familie beschuldigen de politie ervan “dodelijk geweld buiten de grenzen van de wet” gebruikt te hebben. Volgens die advocaten werd Goodson neergeschoten op het moment dat hij de deur van zijn eigen huis wilde openen.

De politie claimde eerder al dat Goodson een politiepatrouille voorbij reed en daarbij met een vuurwapen zwaaide. Bij het verlaten van zijn auto werd hij geconfronteerd door de agent die hem later doodschoot. “Maar die versie laat enkele belangrijke details weg die heel grote zorgen baren”, aldus de advocaten, die beklemtonen dat de man een vergunning had en dat het in Ohio niet verboden is om openlijk een wapen te dragen. “Het is verontrustend dat de autoriteiten de schietpartij gerechtvaardigd achten, nog voor een onderzoek is opgestart of vooraleer de familie informatie gekregen heeft.”

Na verschillende eerdere gevallen van dodelijk politiegeweld tegen zwarte mannen en vrouwen ontstond eerder dit jaar een brede protestbeweging onder de noemer “Black Lives Matter”. Die protestbeweging bereikte ook Europa.