Journalist ontmaskert vrouw die op ‘dark web’ huurmoordenaar inhuurt om haar ouders van kant te maken

Dankzij een tip van een BBC-journalist is mogelijk een dubbele moord in Australië voorkomen. De Britse journalist had op tijd ontdekt dat een vrouw uit Canberra via het ‘dark web’ een huurmoordenaar wilde inhuren om haar ouders om het leven te brengen.

De 26-jarige vrouw zou ertoe hebben ingestemd om omgerekend ruim 16.000 euro te betalen aan een huurmoordenaar. De vrouw wilde haar ouders, welgestelde zakenmensen uit de Australische hoofdstad, om het leven laten brengen. Haar motief was meer dan vermoedelijk financieel gewin. De vrouw zou al 5.000 euro hebben overgemaakt, het resterende bedrag zou ze overmaken als de opdracht volbracht was.

Ze werd maandag opgepakt nadat de lokale politie in oktober een bericht kreeg van een Britse journalist die voor een reportage onderzoek deed naar het ‘dark web’. Tijdens zijn research stootte hij op bewijs dat een individu online had betaald voor een dubbele moord in Australië. “Ons onderzoek toonde aan dat de zogenoemde huurmoordenaar een gewone oplichter was”, aldus politiewoordvoerder Beth McMullen. “Maar we bleven bevreesd voor wat de vrouw mogelijk nog aan het plannen was. Daarom hielden we zowel haar internetactiviteiten als haar bankgegevens in de gaten.”

Het onderzoek leidde maandag tot een huiszoeking in de woning van de verdachte in Fadden, een voorstad van Canberra. De politie arresteerde de vrouw en nam enkele computers in beslag. De vrouw wordt intussen officieel beschuldigd van twee pogingen tot moord. Ze vroeg geen borg aan en blijft in voorhechtenis tot later deze maand.

De ouders van de verdachte waren in shock door het nieuws. “Ze hebben wel hun volledige medewerking aan het onderzoek verleend.”