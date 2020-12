Manager Paul Pogba onder vuur in Manchester: “Hoe sneller hij beseft dat voetbal een ploegsport is, hoe beter”

Is Paul Pogba nog gelukkig bij Manchester United? Neen, volgens diens manager Mino Raiola. De uitspraak van de Nederlandse zaakvoerder deden en doen in Manchester heel wat stof opwaaien. Ook coach Ole-Gunnar Solskjaer kwam na de CL-uitschakeling in en tegen Leipzig nog even op het incident terug.

Raiola had aan de vooravond van de levensbelangrijke wedstrijd in Leipzig het vuur in het United-kamp opgepookt door te stellen dat Pogba niet meer gelukkig is in Manchester en dat hij nood heeft aan verse lucht. En dat zou dan moeten gebeuren door een transfer in de volgende mercato, vond Raiola, want anders zouden ze hem zo goed als gratis moeten laten vertrekken.

Pogba startte ook gisteren op de bank maar leverde wel een sterke invalbeurt af. De Franse wereldkampioen scoorde nog de 3-2 maar dat volstond niet om United in de Champions League te houden. In de persconferentie achteraf kwam United-coach Ole-Gunnar Solskjaer nog even terug op de grimmige sfeer tussen de club en de manager. “Of Paul gelukkig is, moet je hem vragen. Ik spreek niet in zijn plaats. Maar hij is gefocused en werkt hard op training in functie van het team. En zolang hij hier is, is dat ook het enige wat hij moet doen”, aldus de Noorse coach die ook Raiola een veeg uit de pan gaf. “Hoe sneller hij beseft dat voetbal een ploegsport is, hoe beter.”

"You've got to ask Paul if he's happy or unhappy."



"He's focused on doing his best for the team when he's here."



Ole Gunnar Solskjaer speaks on Paul Pogba after Man Utd's Champions League exit. pic.twitter.com/RnYO4MwFGi — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 8, 2020

Ook bij de analisten ligt Raiola duidelijk onder vuur en wordt Pogba opgeroepen om afstand te nemen van zijn zaakvoerder. “Hij mag niet tolereren dat Raiola dit zegt op dit ogenblik. Het is schandelijk, de timing is schandelijk”, aldus Rio Ferdinand. “Hij moet hem zeggen dat ie moet zwijgen of opkrassen”, voegde Paul Scholes eraan toe.