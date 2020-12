LIVE EUROPA LEAGUE. Volg hier alle updates van AA Gent, Standard en Antwerp richting de laatste speeldag op de voet

Voor de Belgische ploegen in de Europa League zijn de kaarten min of meer geschud: Antwerp kwalificeerde zich voor de 1/16de finales, Standard en Antwerp zijn uitgeschakeld. Toch staan er nog enkele interessante gebeurtenissen op het programma. Zo wil AA Gent onder nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck met eerste puntengewin een Europese blamage vermijden. Antwerp gaat in en tegen Tottenham op zoek naar een stuntzege met als felbegeerde inzet de groepswinst. En hoe sluit Standard zijn Europese campagne af tegen het Benfica van Jan Vertonghen? Volg al het nieuws hier op de voet.