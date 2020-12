Urenlange discussie, maar nog geen beslissing over amateurclubs in de Beker van België

Er is nog geen beslissing gevallen over de amateurclubs in de Beker van België. De clubs overlegden dinsdagavond en namen een gezamenlijk standpunt in: ze willen dat de wedstrijden van begin januari worden uitgesteld naar maart zodat hun spelers toch wat wedstrijdritme hebben. De Pro League kan voorlopig geen nieuwe datum voorstellen, want de kalender laat dat niet toe.

Over compensatiemaatregelen is niet gesproken, want daar willen de amateurclubs niet van weten. Ze willen koste wat kost spelen, maar niet op de datum die nu vastligt (9 en 10 januari). Dinsdagavond werd er urenlang gediscussieerd tussen de Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF, maar ze kwamen er niet uit. De Pro League kan geen nieuwe datum voorstellen omdat het kalendergewijs zo goed als onmogelijk is om de hele bekercompetitie op te schuiven.

Vandaag om 13u komt de crisicel samen. De Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF en de KBVB proberen dan opnieuw een oplossing te zoeken. Als er geen oplossing komt, moeten de amateurclubs weer samen komen om hun standpunt eventueel te herbekijken.