Jamie Vardy steekt LGBT-fans van Leicester City een hart onder de riem na ongelukkig ‘vlagincident’

Jamie Vardy veroorzaakte afgelopen weekend heel even een boel onnodige opschudding. De spits van Leicester scoorde afgelopen zondag in de slotminuut de winnende treffer op het veld van Sheffield United en vierde dat iets te enthousiast.

Vardy spurtte naar de cornervlag waar hij middels een fameuze sliding de cornervlag met het logo van United aan gort trapte. Vardy, een geboren fan van Sheffield Wednesday en dus scorend op het veld van de vijand, zag echter over het hoofd dat afgelopen weekend op de velden de klassieke witte vlaggetjes vervangen waren door de kleurrijke regenboogversie van de LGBT-gemeenschap. De voorbije speeldag stond immers in het teken van de steun van het profvoetbal aan de LGBT-fans voor wie het voetbalmilieu niet altijd even open staat.

How it started. How it’s going. pic.twitter.com/D7GImCD4om — Foxes Pride 🦊🏳️‍🌈 (@FoxesPride) December 8, 2020

En dat bleek ook na afloop. De ongelukkige actie van Vardy werd gevolgd door een rist homofobe haatmails aan het adres van de Foxes Pride, een fanclub van Leicester met overwegend LGBT-leden. Vardy besloot de fanclub een hart onder de riem te steken en schonk hen een LGBT-vlag met boodschap en handtekening van de spits: Keep up the good work.