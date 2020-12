Jan Vertonghen voor Europa League-duel tegen Standard: “Jammer dat er geen supporters op Sclessin zullen zijn”

Benfica zet pas woensdagavond voet op Luikse grond. De Portugese topclub van Rode Duivel Jan Vertonghen traint eerst nog gewoon in Lissabon en sprak er ook met de media. “We willen Standard kloppen om de groepswinst te pakken”, aldus Vertonghen.

De kaarten in groep D van de Europa League zijn geschud. Rangers en Benfica stoten door, Poznan en Standard zijn uitgeschakeld. Enkel groepswinst staat nog op de agenda. Op basis van onderling resultaat is die voorlopig voor Rangers, maar er is dus nog één speeldag af te werken. “Ik verwacht een moeilijke match”, blikt Vertonghen vooruit. “Standard heeft een goede ploeg. We gaan naar Luik voor de drie punten, want we willen er alles aan doen om deze groep te winnen. Dit is ook wel een speciale match voor mij. Ik heb al op Sclessin gespeeld. Het is jammer dat er nu geen supporters zullen zijn.”

Gevraagd naar de verschillen tussen de Belgische en Portugese competitie maakt Vertonghen de vergelijking met de Ligue 1. “De Belgische competitie is heel erg fysiek en tactisch, zoals er in Frankrijk gespeeld wordt. In Schotland gaat het er ook heel fysiek aan toe. Het is voor ons goed om tegen verschillende soorten teams te spelen. Zo boek je op tactisch vlak vooruitgang.”

Benfica maakt dit seizoen indruk in Europa en geldt als een van de favorieten voor de eindwinst in de Europa League. “Voor mij zijn er meerdere kandidaten”, zegt de 33-jarige verdediger. “Er komen nog Champions League-clubs bij. Dat zijn allemaal goede ploegen, maar dat zijn wij ook. We gaan er alles aan doen om de beker, de competitie en de Europa League te winnen.”