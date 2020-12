Een onzichtbare grens doorbroken: waarom Neymar en Mbappé gisteravond geschiedenis schreven in de strijd tegen racisme in het voetbal

Kylian Mbappé had het al aangekondigd. De Premier League-spelers hadden het al aangekondigd. In Nederland en de VS waren ze al van het veld gestapt. Maar nu is het dus ook gebeurd op het allerhoogste niveau: PSG-Basaksehir in de Champions League werd stilgelegd nadat de vierde ref Pierre Webo, de assistent-trainer van de Turkse kampioen, “negru” genoemd had. Historisch om meerdere redenen. “Van het veld lopen is als voetballer het sterkste signaal dat je kan geven.”