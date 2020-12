Steven Van Gucht: “Stabilisatie van aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zet zich jammer genoeg voort”

De stabilisatie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zet zich “jammer genoeg” voort. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht woensdag gezegd op de persconferentie van Sciensano. “Beperk je verplaatsingen en werk zo veel mogelijk thuis”, klinkt het.

Zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames blijven hangen op een niveau dat twee tot drie keer hoger ligt dan de vooropgestelde drempels van 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames per dag. België is niet alleen, ook in andere Europese landen vlakken de curves af of is er zelfs een lichte stijging, aldus Van Gucht.

In de periode van 29 november tot 5 december werden per dag gemiddeld 2.154 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 7 procent. Daarmee komt het totale aantal mensen dat de voorbije maanden positief testte op Covid-19 uit op 594.572.

Kinderen

Bij kinderen (0-9 jaar) en tieners (10-19 jaar) is er nog steeds een toename van het aantal besmettingen van respectievelijk 33 en 11 procent. Kinderen en tieners maken zo samen 14 procent uit van het totale aantal besmettingen. Dat is vergelijkbaar met het aandeel van de twintigers, dertigers en veertigers. De 80-plussers zijn verantwoordelijk voor 15 procent van alle besmettingen.

Het aantal ziekenhuisopnames klokte in de periode van 2 tot 8 december af op 192,7 per dag. Dat is nog steeds een daling met 6 procent, maar het ligt wel licht hoger dan het cijfer dat de dag voordien werd gemeld. “De voorbije dagen lijken de ziekenhuisopnames zich zelfs te stabiliseren, voornamelijk in Wallonië en Vlaanderen. In Brussel blijven ze wel nog verder dalen”, verklaart Van Gucht. Volgens de meest recente cijfers liggen er momenteel 3.143 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4 procent), van wie er 676 op intensieve zorgen liggen (-7 procent).

De daling van het aantal overlijdens zet zich “gelukkig” wel voort, klinkt het op de persconferentie. Zo bezweken in de periode van 29 november tot 5 december dagelijks gemiddeld 102 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19,4 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.507 mensen aan het coronavirus.

Gesprekken aan het koffieapparaat

Van Gucht wijst erop dat de toename van mobiliteit een goede voorspeller is van een stijging in de besmettingen. Na de heropening van de scholen is de mobiliteit gestaag toegenomen, in alle provincies. Dat is ook het geval na de opening van de niet-essentiële winkels op 1 december. De mobiliteit wordt gemeten op basis van de verplaatsingen buiten de postcode van gsm-abonnees. De viroloog roept iedereen op om alle onnodige verplaatsingen te beperken en zo veel mogelijk van thuis te werken.

Ook Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, herhaalde nog eens de nadrukkelijke oproep om zo veel mogelijk van thuis te werken. “Recent onderzoek heeft aangetoond dat we opnieuw minder aan telewerken doen en dat is zeer betreurenswaardig”, aldus Stevens. “Want hoe meer we onze contacten beperken, hoe minder kans we het virus geven. En dat geldt zowel op privé als op professioneel vlak. Telewerk kan ook in veel verschillende sectoren worden toegepast, zonder een grote impact op de werkzaamheden als gevolg. We begrijpen dat je de gesprekken aan het koffieapparaat mist, dat je de videocalls beu bent, maar toch kunnen we het niet genoeg benadrukken: werk zo veel mogelijk van thuis.”

(Lees verder onder de video)

Besmettingen per provincie:

Hoewel de cijfers op nationaal niveau nog licht dalen, stijgen ze in bepaalde provincies. De stijging doet zich voor in West-Vlaanderen (10%), Antwerpen, Vlaams-Brabant en Luxemburg (met telkens 3%). Sciensano ziet niet meteen een “unieke verklaring” voor deze toenames. In de andere provincies dalen de cijfers wel nog, gaande van -25 procent in Namen en Luik tot -1 procent in Oost-Vlaanderen.

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen wordt nog steeds vastgesteld in de provincie Antwerpen (gemiddeld 335 per dag), gevolgd door Oost-Vlaanderen (327) en West-Vlaanderen (288).

Het reproductiecijfer: