Onderzoek rond Schild & Vrienden en Dries Van Langenhove na meer dan twee jaar afgerond

Het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de ‘Pano’-reportage in september 2018 over Schild & Vrienden, is afgerond. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen, dat nu een eindvordering moet nemen tegen onder meer Dries Van Langenhove.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van de ‘Pano’-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden en maakte van Dries Van Langenhove - nu Kamerlid verkozen op een lijst van Vlaams Belang - een bekend figuur.

De onderzoeksrechter nam de leiding van het onderzoek en liet huiszoekingen uitvoeren bij verschillende leden van Schild & Vrienden. Ook bij Van Langenhove werd een huiszoeking verricht en werd computermateriaal meegenomen. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is er geen sprake van parlementaire onschendbaarheid, omdat het onderzoek werd opgestart toen Van Langenhove een “gewone burger” was.

Van Langenhove werd in juni vorig jaar voor het eerst verhoord, nadat er kritiek kwam dat het onderzoek lang aansleepte. Het parket bevestigt nu dat het onderzoek na meer dan twee jaar klaar is. “Het onderzoek lastens onder meer Dries Van Langenhove werd afgerond door de onderzoeksrechter en is vorige week aan het parket overgemaakt met oog op het nemen van een eindvordering”, meldt het parket.

“Er zo snel mogelijk van af zijn”

Het openbaar ministerie moet nu beslissen wie het verder wil vervolgen in het dossier. De Gentse raadkamer zal daarna uitmaken of Dries Van Langenhove en andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

“Ik ben blij dat het onderzoek eindelijk een einde neemt”, reageert Johan Platteau, de advocaat van Langenhove. “Mijn cliënt wil er liefst zo snel mogelijk van af zijn en ergerde zich dat het zo lang duurde. De onderzoeksrechter heeft heel veel tijd genomen om alles te onderzoeken, en nu moet duidelijk worden welk standpunt het parket inneemt. Het kan ook zijn dat ze de buitenvervolgingstelling vragen voor mijn cliënt. We gaan nu een verzoek tot inzage van het strafdossier vragen.”

Als er geen bijkomend onderzoek komt, zal vermoedelijk binnen enkele maanden duidelijk worden wanneer er een proces komt.