Hier hebt u dit jaar het meest naar gezocht op Google: van ‘coronavirus’ tot ‘rimmen’

Het zal u niet verbazen: de tien populairste Google-zoektermen dit jaar zijn allemaal coronagerelateerd. En mensen hadden volgens de zoekmachine ook meer tijd om zich uit te leven in de keuken, want nog nooit werden recepten zo massaal gegoogeld. En na de hele Eveline-affaire vroegen heel wat surfers zich ook af wat ze zich precies moesten voorstellen bij het woord ‘rimmen’. Een overzicht.

Geen verassingen aan de top van de zoekopdrachten die de sterkste stijging kenden in vergelijking met 2019. In België, maar ook wereldwijd, is dat ‘coronavirus’. Sterker nog: in België hebben de meest trending zoekopdrachten allemaal van ver of dicht te maken met de pandemie. Wat zijn de symptomen? Wat is een lockdown? Maar ook de verschillende manieren om mondmaskers te maken, behoren tot de populairste zoekopdrachten. “We bleken ook allemaal erg geïnteresseerd te zijn in de situatie in andere Europese landen, zoals Italië of Frankrijk. Veel mensen waren op zoek naar informatie over vakantiebestemmingen”, zegt Michiel Sallaets van Google. “En we zochten ook naar tools zoals Skype, Zoom en Google Meet om te videochatten.”

De mojito bleek alvast erg populair. Foto: WDK

Recepten, recepten, recepten

Google vindt het vooral opvallend hoeveel er dit jaar naar recepten is gezocht. “We maken nooit de precieze cijfers bekend, maar het was echt massaal veel. Is het omdat we met z’n allen minder vaak naar de horeca konden? Omdat we veel meer thuis aten? Of misschien wel omdat mannen nu eens wat meer tijd hadden om in de keuken te staan? We hebben er het raden naar, maar de stijging van culinaire zoekopdrachten is heel erg opvallend”, zegt Michiel Sallaets. Door Google weten we nu dat u massaal de recepten voor brownies (op de eerste plaats van de culinaire zoekopdrachten) en mojito (tweede meest trending zoekterm) hebt gezocht. En hopelijk ook van hebt genoten.

Politiek, overlijdens en het ‘Slimste Mens-effect’

Ook politiek blijft heel wat mensen interesseren. “Internationaal gezien waren de verkiezingen in de VS goed voor de tweede meest gestegen zoekterm. Joe Biden staat op de eerste plaats in de ranglijst van de meest trending internationale politieke figuren, Donald Trump op twee en de nieuwe vicepresident Kamala Harris staat op vier. Opvallend is ook de naam van Obama, hoewel hij helemaal niet deelnam.”

Kamala Harris en Joe Biden. Foto: AP

Dichter bij huis domineren de vrouwelijk politici de top drie. Met Petra De Sutter (Groen), minister voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en de eerste transgender minister, op de eerste plaats. Gevolgd door Sophie Wilmès (MR), de eerste vrouwelijke premier van België. Op plaats drie staat Maggie De Block (Open VLD), voormalig minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Asiel en Migratie.”

Ook bekende figuren die zijn overleden, waren traditioneel bijzonder populair, net als de minder bekende deelnemers van De slimste mens ter wereld. Google spreekt intussen zelfs van het ‘Slimste mens-effect’. “Kijk maar naar de lijst: Delphine Lecompte, Umi Defoort, Chibi Ichigo, Peter De Graef.

Delphine Lecompte. Foto: sbs

‘Eveline’ en de Bekende Vlamingen

Veel mensen hebben blijkbaar ook plannen om hun auto te verkopen, want de vraag “Wat is mijn auto waard?” duikt op in de lijst met meest trending vragen. Veel mensen vroegen zich ook af – alweer door corona, denk aan de mondmaskerplicht – wat publiek domein precies is? De derde meest gestelde vraag van het jaar op Google: “Wat is rimmen?” Ongetwijfeld het gevolg van de heisa rond ‘Eveline’, waarbij intieme beelden van drie BV’s de ronde deden in Vlaanderen.

Hieronder vind je een overzicht van alle populairste zoektermen per categorie.

Top trending Nederlandstalige zoeklijst - Coronavirus

1. Coronavirus België

2. Coronavirus maatregelen

3. Coronavirus Italië

4. Symptomen corona

5. Coronavirus Frankrijk

6. Sciensano

7. Mondmaskers maken

8. Buitenlandse zaken

9. Lockdown België

10. Mondmaskers kopen

Top trending Belgische zoeklijst - Belgische politieke figuren

1. Petra De Sutter

2. Sophie Wilmès

3. Maggie De Block

4. Frank Vandenbroucke

5. Alexander De Croo

6. Annelies Verlinden

7. Conner Rousseau

8. Mathieu Michel

9. Ludivine Dedonder

10. Emir Kir

Top trending Belgische zoeklijst - Internationale politieke figuren

1. Joe Biden

2. Donald Trump

3. Kim Jong-un

4. Kamala Harris

5. Boris Johnson

6. Benjamin Griveaux

7. Barack Obama

Top trending Nederlandstalige zoeklijst - Recepten

1. Brownies recept

2. Mojito recept

3. Wafels recept

4. Smoothie recept

5. Zoete aardappel recept

6. Taco recept

7. Cheesecake recept

8. Lasagne

9. Appelcake

10. Bananenbrood recept

Top trending Belgische zoeklijst - Sportieve evenementen

1. Roland Garros

2. Tour de France

3. Nations League

4. US Open 2020

5. Champions League 2020

6. Belgique-Angleterre

7. Container Cup

8. PSG Bayern

9. Belgique-Danemark

10. Giro

Top trending Belgische zoeklijst - Online games

1. Scoodle play

2. Among us

3. Fifa 21

4. Fall guys

5. Valorant

6. Genshin impact

7. Assassin’s creed Valhalla

8. Animal crossing

9. Call of duty Cold War

Top trending Nederlandstalige zoeklijst - Film en series

1.Love Island

2.WTFock

3.The masked singer

4.Temptation island

5.Kamp Waes

6.365 DNI

7.Ex on the beach

8.Container cup

9.1917

10. Parasite

Top trending Belgische zoeklijst - Nationale persoonlijkheden

1. Sean Dhondt

2. Delphine Lecompte

3. Sandra Kim

4. Chibi Ichigo

5. Peter De Graef

6. Stan Van Samang

7. Umi Defoort

8. Marc Van Ranst

9. Kevin Janssens

10. Kastiop

Top trending Belgische zoeklijst - Internationale persoonlijkheden

1. Fabio Jakobsen

2. Melania Trump

3. Michael Jordan

4. Tom Hanks

5. Kanye West

6. Gabriel Byrne

7. Karine Ferri

8. Amber Heard

9. Erling Braut Haaland

10. Joe Exotic

Top trending Belgische zoeklijst - Overleden (nationale en internationale) persoonlijkheden

1. Kobe Bryant

2. Naya Rivera

3. Diego Maradona

4. Annie Cordy

5. Ilse Uyttersprot

6. Ward Verrijcken

7. Sean Connery

8. George Floyd

9. Johny Voners

10. Chadwick Boseman

Top trending Nederlandstalige zoeklijst - Wat is…?

1. Wat is een lockdown?

2. Wat is het coronavirus?

3. Wat is rimmen?

4. Wat is een pandemie?

5. Wat is publiek domein?

6. Wat is Pinksteren?

7. Wat is een recessie?

8. Wat is een droge hoest?

9. Wat is een narcist?

10. Wat is mijn auto waard?